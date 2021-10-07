【ET贏商有計】ESG不只講環保　3M香港如何邁向碳中和？

ET贏商有計

全球愈來愈多企業講求ESG營運，3M香港紮根在港60年，將會進一步配合總公司的環球策略，在多方面提升產品應用及教育，達到可持續發展的目標。3M香港總經理鍾漢斌認為，需要透過持續教育，令市民知道如何應用3M產品及科技，推進碳中和。