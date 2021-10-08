1998年香港小姐冠軍、無綫電視於千禧年力捧花旦之一的向海嵐（Anne）近年復出演藝圈，早前更任2021港姐導師。從上海回流香港的她，除了在娛樂圈中多了曝光機會外，最近更開始做翡翠珠寶生意，又投資入股保健產品生意，攻進女性市場。
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1998年香港小姐冠軍、無綫電視於千禧年力捧花旦之一的向海嵐（Anne）近年復出演藝圈，早前更任2021港姐導師。從上海回流香港的她，除了在娛樂圈中多了曝光機會外，最近更開始做翡翠珠寶生意，又投資入股保健產品生意，攻進女性市場。
今日 20:30
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【理財Star Talk】保健產品代言人變投資者 自言投資保守 向海嵐：唯一大筆投資係買樓（立即收看）
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