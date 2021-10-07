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【ET財經熱點1分鐘】華置獲甘比提私有化 市值最高達593億還剩多少？
本地地產股華人置業(00127)獲大股東「大劉」太太「甘比」陳凱韻提私有化。
ET財經熱點1分鐘
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【ET財經熱點1分鐘】華置獲甘比提私有化 市值最高達593億還剩多少？
本地地產股華人置業(00127)獲大股東「大劉」太太「甘比」陳凱韻提私有化。
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