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【ET財經熱點1分鐘】華置獲甘比提私有化 市值最高達593億還剩多少？

本地地產股華人置業(00127)獲大股東「大劉」太太「甘比」陳凱韻提私有化。

 

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【ET財經熱點1分鐘】華置獲甘比提私有化 市值最高達593億還剩多少？

本地地產股華人置業(00127)獲大股東「大劉」太太「甘比」陳凱韻提私有化。

 

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【ET財經熱點1分鐘】華置獲甘比提私有化 市值最高達593億還剩多少？
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