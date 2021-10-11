世邦魏理仕香港研究部主管陳錦平認為，現時空置樓面多，加上未來兩年新供應達650萬呎，消化樓面需時，相信未來兩年甲廈租金低位徘徊，難以反彈。
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世邦魏理仕香港研究部主管陳錦平認為，現時空置樓面多，加上未來兩年新供應達650萬呎，消化樓面需時，相信未來兩年甲廈租金低位徘徊，難以反彈。
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【地產投資人語】世邦陳錦平︰甲廈新供應來臨 租金難反彈
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