特首林鄭月娥上周公布任內最後一份《施政報告》，並提出多項房屋及土地政策，包括提出建設北部都會區，並興建連接洪水橋╱厦村及深圳前海的港深西部鐵路，到底該政策對區內樓市有多大影響? 洪水橋一帶未來接連有新盤推出，發展商日後定價會否相對進取？本周請來仲量聯行香港主席曾煥平分析一下。想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。
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特首林鄭月娥上周公布任內最後一份《施政報告》，並提出多項房屋及土地政策，包括提出建設北部都會區，並興建連接洪水橋╱厦村及深圳前海的港深西部鐵路，到底該政策對區內樓市有多大影響? 洪水橋一帶未來接連有新盤推出，發展商日後定價會否相對進取？本周請來仲量聯行香港主席曾煥平分析一下。想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。
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【地產站Weekly Talk】政府大力發展新界西北 區內新盤定價趨進取？
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