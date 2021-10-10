【湊得輕鬆啲】日練4小時車上進餐夜晚補習　16歲少年刻苦奮鬥成網球U16全港冠軍

湊得輕鬆啲

不少家長都想讓子女培養運動興趣，其中網球是近年的熱門項目，要成為出色的運動員，同時兼顧學業，背後的付出實在不少。今年16歲的陳珏汛（Dasson）是網球U16男子單打全港第一，他日練4小時，夜晚還要補習跟進學業進度，但他的目光並不停留於香港，他更希望衝出世界，成為更出色的球手。

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