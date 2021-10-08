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科網股表現佳 京東健康（6618）又點睇？

 

網上醫療股造好，京東健康 （06618） 升近3% ， 但觀眾問止蝕時機嗎？ 黃偉豪（Ravi）話你知佢點睇，立即點擊收看／收聽。

今日 12:45
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