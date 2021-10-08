本港今日受風暴及紅黑雨夾擊，市民在網上發布各區水浸，狀況慘烈，有部分地區水深高達市民小腿位置。港島多區水浸，有網民指「維園對出變咗游泳池」。此外，西環東邊街車行道、怡景道、勵德邨、銅鑼灣一帶亦出現水浸，影響交通，市民也要在水中行走。
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本港今日受風暴及紅黑雨夾擊，市民在網上發布各區水浸，狀況慘烈，有部分地區水深高達市民小腿位置。港島多區水浸，有網民指「維園對出變咗游泳池」。此外，西環東邊街車行道、怡景道、勵德邨、銅鑼灣一帶亦出現水浸，影響交通，市民也要在水中行走。
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【暴雨成災】 多區嚴重水浸地鐵漏水 驚見小噴泉及瀑布奇景
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