MOOV與網上行將於2021年12月7及8日於香港會議展覽中心舉行一連兩場《網上行夢想系MOOV LIVE：Music On The Road》音樂會。在今日（10月8日），六位MIRROR成員姜濤、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer） 與江𤒹生（AK）現身公佈音樂會概念！MIRROR六子並接受TOPick訪問，為鏡粉率先預告「半塊鏡」演唱會的細節。
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MOOV與網上行將於2021年12月7及8日於香港會議展覽中心舉行一連兩場《網上行夢想系MOOV LIVE：Music On The Road》音樂會。在今日（10月8日），六位MIRROR成員姜濤、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer） 與江𤒹生（AK）現身公佈音樂會概念！MIRROR六子並接受TOPick訪問，為鏡粉率先預告「半塊鏡」演唱會的細節。
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【MIRROR成員】半塊鏡現身預告開騷詳情 教主拒騷肌姜濤透露最近心情
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