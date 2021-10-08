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【每周樓價速遞】CCL按周跌0.36% 中原研究部：尚未反映施政報告利好樓市因素

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報188.93點，按周跌0.36%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，10月6日施政報告利好樓市，相信支持整體樓價繼續高位企穩，將會在2021年10月底公佈的CCL才開始反映。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報192.15點，按周跌0.16%。CCL(中小型單位)報189.58點，按周跌0.22%。CCL(大型單位)報185.50點，按周跌1.08%。

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今日 19:00
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【每周樓價速遞】CCL按周跌0.36% 中原研究部：尚未反映施政報告利好樓市因素

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報188.93點，按周跌0.36%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，10月6日施政報告利好樓市，相信支持整體樓價繼續高位企穩，將會在2021年10月底公佈的CCL才開始反映。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報192.15點，按周跌0.16%。CCL(中小型單位)報189.58點，按周跌0.22%。CCL(大型單位)報185.50點，按周跌1.08%。

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【每周樓價速遞】CCL按周跌0.36% 中原研究部：尚未反映施政報告利好樓市因素
每周樓價速遞
今日 19:00
【每周樓價速遞】CCL按周跌0.36% 中原研究部：尚未反映施政報告利好樓市因素
1:19
【每周樓價速遞】CCL按周升0.75% 重上190點水平為歷史次高
每周樓價速遞
19:00 2021/09/24
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1:24
【每周樓價速遞】CCL連升2周後回軟 按周跌0.33% 分析：走勢持續反覆
每周樓價速遞
19:00 2021/09/17
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【每周樓價速遞】本周CCL跌完兩周再回升 最新報189.75點
每周樓價速遞
19:00 2021/09/03
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【每周樓價速遞】CCL連跌2周共0.95% 分析：港九市區樓價拖累
每周樓價速遞
19:00 2021/08/27
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【每周樓價速遞】CCL最新報191.34點 創歷史新高
每周樓價速遞
19:00 2021/08/13
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【每周樓價速遞】CCL距離歷史高位僅相差0.2% 新界西率先破頂
每周樓價速遞
19:00 2021/08/06
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【每周樓價速遞】CCL按周升1.01% 距離歷史高位僅相差0.9%
每周樓價速遞
19:00 2021/07/30
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【每周樓價速遞】CCL報186.89點按周跌0.52% 分析：樓價反覆爭持
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19:00 2021/07/23
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【每周樓價速遞】CCL按周升0.63% 分析：破頂前出現短暫爭持
每周樓價速遞
19:00 2021/07/16
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【每周樓價速遞】利淡消息影響樓價短暫波動 CCL按周跌0.9%
每周樓價速遞
19:00 2021/07/09
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【每周樓價速遞】CCL按周再升至188.38點 距樓價歷史高位僅差1.1%
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19:00 2021/07/02
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【每周樓價速遞】CCL按周升0.81% 創2019年8月後新高
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19:00 2021/06/25
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【每周樓價速遞】CCL按周再升0.49% 新界西樓價距歷史高位僅差1.01%
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19:00 2021/06/18
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【每周樓價速遞】CCL按周再升0.28% 分析：年中有望重返歷史高位
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19:00 2021/06/11
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【每周樓價速遞】CCL最新報185.16點 按周升0.36%
每周樓價速遞
19:00 2021/06/04
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【每周樓價速遞】CCL按周升0.23% 創2019年9月後新高
每周樓價速遞
19:00 2021/05/14
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【每周樓價速遞】CCL按周升0.05% 距離歷史高位相差3.79%
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19:00 2021/05/07
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【每周樓價速遞】CCL最新報183.16點 創下84周新高
每周樓價速遞
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【每周樓價速遞】CCL按周升0.13% 分析：新界西樓價升勢顯著
每周樓價速遞
19:00 2021/04/23
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