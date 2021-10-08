反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報188.93點，按周跌0.36%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，10月6日施政報告利好樓市，相信支持整體樓價繼續高位企穩，將會在2021年10月底公佈的CCL才開始反映。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報192.15點，按周跌0.16%。CCL(中小型單位)報189.58點，按周跌0.22%。CCL(大型單位)報185.50點，按周跌1.08%。
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反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報188.93點，按周跌0.36%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，10月6日施政報告利好樓市，相信支持整體樓價繼續高位企穩，將會在2021年10月底公佈的CCL才開始反映。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報192.15點，按周跌0.16%。CCL(中小型單位)報189.58點，按周跌0.22%。CCL(大型單位)報185.50點，按周跌1.08%。
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【每周樓價速遞】CCL按周跌0.36% 中原研究部：尚未反映施政報告利好樓市因素
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