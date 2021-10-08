跑馬地樂活道今日（8日）有一幅大型棚架倒塌，造成最少1死2傷，2部私家車被壓損。消防處助理消防區長黃家浩指，在今日早上10時16分接獲報案，並在1小時20分後救出被壓在棚架下的1男1女2名工人，其中男子並無受傷，女子被救出時嘴部有血、眼部腫脹，送院後證實不治。
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跑馬地樂活道今日（8日）有一幅大型棚架倒塌，造成最少1死2傷，2部私家車被壓損。消防處助理消防區長黃家浩指，在今日早上10時16分接獲報案，並在1小時20分後救出被壓在棚架下的1男1女2名工人，其中男子並無受傷，女子被救出時嘴部有血、眼部腫脹，送院後證實不治。
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【暴雨成災】 跑馬地棚架倒塌致女工死亡 事發一刻曝光兩車被埋
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