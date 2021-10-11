身兼藝人及潛水教練的余曉彤（Hidy），自從2018年開始關心香港的海洋垃圾問題，曾經發起20次潛水落海清理鬼網，以及在沙灘執垃圾的活動。疫情下，雖然潛水班生意大受影響，連拉大隊潛水執垃圾的活動都辦不了，卻無損Hidy保育海洋的決心，近日還開拓網上平台宣揚海洋文化。
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身兼藝人及潛水教練的余曉彤（Hidy），自從2018年開始關心香港的海洋垃圾問題，曾經發起20次潛水落海清理鬼網，以及在沙灘執垃圾的活動。疫情下，雖然潛水班生意大受影響，連拉大隊潛水執垃圾的活動都辦不了，卻無損Hidy保育海洋的決心，近日還開拓網上平台宣揚海洋文化。
11:47 2021/10/11
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【星級教練】余曉彤由模特兒變潛女教練 Hidy身教女兒海洋保育
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