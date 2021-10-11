TOPick【#培育體壇Band1子女】免費分享會(第五集) ：香港網球總會港青訓練計劃新界東區總教練勞啟豪 Live Chat

網球是近年熱門的運動項目，想知道孩子應從何時開始受訓、訓練時間和開支，如何平衡學習和訓練，如何成為港隊成員、運動員的生涯出路等，香港網球總會港青計劃新界東區總教練勞啟豪，會分享其自身教學經驗，助家長了解更多資訊。
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網球是近年熱門的運動項目，想知道孩子應從何時開始受訓、訓練時間和開支，如何平衡學習和訓練，如何成為港隊成員、運動員的生涯出路等，香港網球總會港青計劃新界東區總教練勞啟豪，會分享其自身教學經驗，助家長了解更多資訊。
今日 13:25
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