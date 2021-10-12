【「你」想裝修】買新樓慳返裝修費 432呎2房糖系輕奢北歐風只需$20萬

「你」想裝修

想親親大自然？是次介紹的設計單位，為座落於天水圍香港濕地公園的Wetland Seasons Park第1期，戶主夫婦看中項目可享清幽寧靜的環境，且空氣清新，一手購入432呎的2房單位，請來室內設計師Alice打造糖系輕奢北歐風蝸居，單位在不改動間隔的情況下，全屋裝修只需約$20萬。