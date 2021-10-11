乳腺癌是女性的頭號癌症，亦是本港十大癌症第三位。香港乳癌基金會創會人張淑儀表示，香港乳癌資料庫第十三號報告書，本港每日有約12名女士患乳癌，而2018年的乳癌新症則有逾4600宗，建議40歲或以上女士要每兩年進行一次X光造影檢查。
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乳腺癌是女性的頭號癌症，亦是本港十大癌症第三位。香港乳癌基金會創會人張淑儀表示，香港乳癌資料庫第十三號報告書，本港每日有約12名女士患乳癌，而2018年的乳癌新症則有逾4600宗，建議40歲或以上女士要每兩年進行一次X光造影檢查。
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乳腺癌是女性的頭號癌症，亦是本港十大癌症第三位。香港乳癌基金會創會人張淑儀表示，香港乳癌資料庫第十三號報告書，本港每日有約12名女士患乳癌，而2018年的乳癌新症則有逾4600宗，建議40歲或以上女士要每兩年進行一次X光造影檢查。
【TOPick診症室】本港每年逾4700名女士患乳癌 醫生拆解不同乳房檢查準備性
乳腺癌是女性的頭號癌症，亦是本港十大癌症第三位。香港乳癌基金會創會人張淑儀表示，香港乳癌資料庫第十三號報告書，本港每日有約12名女士患乳癌，而2018年的乳癌新症則有逾4600宗，建議40歲或以上女士要每兩年進行一次X光造影檢查。
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