【TOPick診症室】每日12名女士患上乳癌　醫生拆解「微鈣化點」與「水囊」風險

TOPick診症室

乳腺癌是女性的頭號癌症，亦是本港十大癌症第三位。香港乳癌基金會創會人張淑儀表示，香港乳癌資料庫第十三號報告書，本港每日有約12名女士患乳癌，2019年逾4700宗新症，醫生建議40歲或以上女士要每兩年進行一次X光造影檢查。

