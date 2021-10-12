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京東健康6618急挫逾半成　幾錢要止蝕？

科技股股價接連反彈，惟京東健康 （6618） 昨日大升後急挫近一成，低見73.5元，今日接近低位收市，耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）提醒投資者要定止蝕位。立即點擊收看／收聽。

今日 18:15
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京東健康6618急挫逾半成　幾錢要止蝕？

科技股股價接連反彈，惟京東健康 （6618） 昨日大升後急挫近一成，低見73.5元，今日接近低位收市，耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）提醒投資者要定止蝕位。立即點擊收看／收聽。