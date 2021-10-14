即使天生殘障，但仍笑著過。沈小筵就讀於香港耀能協會賽馬會田綺玲學校，是應屆DSE考生，也是一名患有痙攣性截癱的女生。1歲之前，小筵各方面發展正常，但到該走路的時候，她卻遲遲不會站起來行走，媽媽憶起，「看見她用腳尖用力蹬，但還是站不起來，從姿勢看，與正常人有點不一樣。」
×
直播中
即使天生殘障，但仍笑著過。沈小筵就讀於香港耀能協會賽馬會田綺玲學校，是應屆DSE考生，也是一名患有痙攣性截癱的女生。1歲之前，小筵各方面發展正常，但到該走路的時候，她卻遲遲不會站起來行走，媽媽憶起，「看見她用腳尖用力蹬，但還是站不起來，從姿勢看，與正常人有點不一樣。」
今日 10:00
×
【TOPick親子】腦癱中六女生不甘一世坐輪椅 發奮考DSE盼讀特殊教育助同路人
3:40
16:29 2021/10/12
0:51
17:37 2021/10/08
6:56
17:05 2021/10/08
1:02
14:29 2021/10/08
4:05
10:00 2021/10/07
2:35
12:18 2021/10/04
2:57
11:20 2021/10/04
3:58
22:00 2021/10/01
2:41
19:00 2021/09/30
2:46
11:50 2021/09/30
2:37
12:31 2021/09/28
7:06
10:30 2021/09/28
2:10
10:30 2021/09/28
5:00
13:39 2021/09/24