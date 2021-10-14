【TOPick親子】腦癱中六女生不甘一世坐輪椅　發奮考DSE盼讀特殊教育助同路人

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即使天生殘障，但仍笑著過。沈小筵就讀於香港耀能協會賽馬會田綺玲學校，是應屆DSE考生，也是一名患有痙攣性截癱的女生。1歲之前，小筵各方面發展正常，但到該走路的時候，她卻遲遲不會站起來行走，媽媽憶起，「看見她用腳尖用力蹬，但還是站不起來，從姿勢看，與正常人有點不一樣。」

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