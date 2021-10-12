位於尖沙咀1881 Heritage，米芝蓮推介食府的王子飯店京川滬廚房，最近分別推出奢華晚宴及午市精美套餐網上訂購限時買1送1優惠，由即日起至11月30日， 可於指定網站以超抵價人均 $398 起訂購王子飯店8道招牌菜奢華晚宴，或以人均$158起 訂購精緻午市8道點心套餐。
全文：https://topick.hket.com/article/3075128
×
直播中
位於尖沙咀1881 Heritage，米芝蓮推介食府的王子飯店京川滬廚房，最近分別推出奢華晚宴及午市精美套餐網上訂購限時買1送1優惠，由即日起至11月30日， 可於指定網站以超抵價人均 $398 起訂購王子飯店8道招牌菜奢華晚宴，或以人均$158起 訂購精緻午市8道點心套餐。
全文：https://topick.hket.com/article/3075128
今日 16:29
×
位於尖沙咀1881 Heritage，米芝蓮推介食府的王子飯店京川滬廚房，最近分別推出奢華晚宴及午市精美套餐網上訂購限時買1送1優惠，由即日起至11月30日， 可於指定網站以超抵價人均 $398 起訂購王子飯店8道招牌菜奢華晚宴，或以人均$158起 訂購精緻午市8道點心套餐。
【TOPick休閒】王子飯店推晚宴及午市套餐買1送1 人均$158起抵價嚐8道皇牌點心
位於尖沙咀1881 Heritage，米芝蓮推介食府的王子飯店京川滬廚房，最近分別推出奢華晚宴及午市精美套餐網上訂購限時買1送1優惠，由即日起至11月30日， 可於指定網站以超抵價人均 $398 起訂購王子飯店8道招牌菜奢華晚宴，或以人均$158起 訂購精緻午市8道點心套餐。
0:51
17:37 2021/10/08
6:56
17:05 2021/10/08
1:02
14:29 2021/10/08
4:05
10:00 2021/10/07
2:35
12:18 2021/10/04
2:57
11:20 2021/10/04
3:58
22:00 2021/10/01
2:41
19:00 2021/09/30
2:46
11:50 2021/09/30
2:37
12:31 2021/09/28
7:06
10:30 2021/09/28
2:10
10:30 2021/09/28
5:00
13:39 2021/09/24
3:09
15:25 2021/09/23
4:40
10:00 2021/09/23