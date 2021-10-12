【TOPick休閒】王子飯店推晚宴及午市套餐買1送1 人均$158起抵價嚐8道皇牌點心

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位於尖沙咀1881 Heritage，米芝蓮推介食府的王子飯店京川滬廚房，最近分別推出奢華晚宴及午市精美套餐網上訂購限時買1送1優惠，由即日起至11月30日， 可於指定網站以超抵價人均 $398 起訂購王子飯店8道招牌菜奢華晚宴，或以人均$158起 訂購精緻午市8道點心套餐。



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