【潛力股精選】孫運喜：中海物業 （02669）

潛力股精選

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地產相關股今日走勢好轉，中國海外發展（00688）、領展房產基金（00823）等內房股及本港地產股均逆市上升，《iMoney》主編孫運喜指物管股中海物業有短炒潛力，投資者值得留意。立即點擊收看／收聽。

重溫《ET講股通》足本版: https://inews.hket.com/article/3080099/

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00：00 - 港股今日市況速覽 走勢反覆向下

01：33 - 平保 （02318） 跌逾半成 李寧 （02331） 逆市升逾2%

02：36 - 港股市況未明朗 投資者沽貨離場

03：38 - 油價升未停創七年高位

05：30 - 懸念一：美國將公布CPI 會否再上升

06：13 - 懸念二：聯儲局會議紀錄有何啟示

07：00 - 懸念三：美股業績期開始

08：47 - 懸念四：新經濟股升勢能否持續？

11：20 - 觀眾問股：國壽 （02628） 有機會上升嗎？

14：13 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 可以現價買嗎？

16：28 - 觀眾問股：洛陽玻璃 （01108） 10元買入前景如何？

19：24 - 觀眾問股：京東集團 （09618） 有機會回調嗎？

22：36 - 觀眾問股：東岳集團 （00189） 高位買入怎麼辦

25：45 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 前景怎麼看

29：16 - 港股收市後速評 恒指收報24962點

31：53 - 股票推介：中海物業 （02669）