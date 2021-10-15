【理財Star Talk】錢放着不會生錢寧創業　林秀怡：趁後生去闖　疫市6位數開美容店

理財Star Talk

出生於單親家庭的林秀怡向來以孝順見稱，自17歲起她便已開始兼職養家，入行後她更將大部分工資都交給媽媽做家用。深知藝人收入不穩定，她近年更積極與朋友合資創業做生意，去年更在疫情期間開設美容店，冒着隨時停業的風險，她與合夥友人選擇硬碰：「做生意就是有賺有蝕，總不能以穩賺的心態創業。」