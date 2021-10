【Staycation】文華東方酒店X Chantecaille推24小時住宿　野生動物保育展覽+微型森林工作坊

專題影片

文華東方酒店與法國天然護膚品牌Chantecaille合作,於2021年10月1日至11月30日期間推出「Into the Wild野生動物保育展覽」,以珍貴照片展現不同瀕危動物。為慶祝展覽開幕,更推出「Chantecaille Into the Wild限時住宿計劃」,大家可專享奢華住宿、參與「微型森林工作坊」,以及獲贈Chantecaille專屬禮品等禮遇。



詳細內容:https://topick.hket.com/article/3075389?r=cpsdlc