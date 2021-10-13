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【Staycation】文華東方酒店X Chantecaille推24小時住宿　野生動物保育展覽+微型森林工作坊

文華東方酒店與法國天然護膚品牌Chantecaille合作，於2021年10月1日至11月30日期間推出「Into the Wild野生動物保育展覽」，以珍貴照片展現不同瀕危動物。為慶祝展覽開幕，更推出「Chantecaille Into the Wild限時住宿計劃」，大家可專享奢華住宿、參與「微型森林工作坊」，以及獲贈Chantecaille專屬禮品等禮遇。

詳細內容：https://topick.hket.com/article/3075389?r=cpsdlc

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今日 20:15
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【Staycation】文華東方酒店X Chantecaille推24小時住宿　野生動物保育展覽+微型森林工作坊

文華東方酒店與法國天然護膚品牌Chantecaille合作，於2021年10月1日至11月30日期間推出「Into the Wild野生動物保育展覽」，以珍貴照片展現不同瀕危動物。為慶祝展覽開幕，更推出「Chantecaille Into the Wild限時住宿計劃」，大家可專享奢華住宿、參與「微型森林工作坊」，以及獲贈Chantecaille專屬禮品等禮遇。

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【Staycation】文華東方酒店X Chantecaille推24小時住宿　野生動物保育展覽+微型森林工作坊
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