【湊得輕鬆啲】「女飛魚」化身教練培養泳壇精英 蔡曉慧：運動員是輸得最多的人

湊得輕鬆啲

港隊泳將何詩蓓接連在東京奧運及國際游泳聯賽上創造佳績，再次燃燒港人對運動的熱情。前香港游泳代表隊成員蔡曉慧，她指何詩蓓的賽果為香港打開了一扇門，相信很多人會以何詩蓓為榜樣，跟住何詩蓓衝過奧運這扇門。

在16年的游泳生涯中，蔡曉慧曾經3次出戰奧運、3戰亞運以及4次出戰東亞運，她不停刷新過香港游泳紀錄，也曾代表港隊在國際賽事上作出「零」的突破。她退役後不再做女飛魚，但化身為教練繼續活躍在泳壇，現時在史丹福游泳學校擔任總教練，主要執教泳隊精英泳手，目標為香港泳壇培養更多精英尖子。

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