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【地區‧人‧情】三十歲前 最好的投資就是投資自己！ 微辣創辦人六毫子︰年輕人不要為了數百呎 綁著自己嘅青春

澳門本土創作影片平台——微辣，不經不覺已踏入8周年，微辣製作有限公司創辦人及行政總裁陸志豪「六毫子」的創業之路十分成功，由一位追夢者到成為澳門傑出青年企業家，對於投資，他認為「每個人的處境也不一樣，你爸爸很有錢，以及你爸爸沒有錢，是兩種投資組合！」房地產其實是上一代人的玩意，因為上一代的人可以很辛苦利用勞力換取一年的人工，然後就可以買到一層樓，不是指靚樓，只是指普通居住的地方，時至今日，房屋已被炒至不是一位普通的年輕人可以獨力購買，現時房屋是老一輩的人擁有累積資產，才有能力負擔。

地區‧人‧情
今日 12:00
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【地區‧人‧情】三十歲前 最好的投資就是投資自己！ 微辣創辦人六毫子︰年輕人不要為了數百呎 綁著自己嘅青春

澳門本土創作影片平台——微辣，不經不覺已踏入8周年，微辣製作有限公司創辦人及行政總裁陸志豪「六毫子」的創業之路十分成功，由一位追夢者到成為澳門傑出青年企業家，對於投資，他認為「每個人的處境也不一樣，你爸爸很有錢，以及你爸爸沒有錢，是兩種投資組合！」房地產其實是上一代人的玩意，因為上一代的人可以很辛苦利用勞力換取一年的人工，然後就可以買到一層樓，不是指靚樓，只是指普通居住的地方，時至今日，房屋已被炒至不是一位普通的年輕人可以獨力購買，現時房屋是老一輩的人擁有累積資產，才有能力負擔。

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