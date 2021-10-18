【地產站Weekly Talk】「北部都會區」願景可望帶動樓市？邊區先飲「頭啖湯」？

地產站Weekly Talk

最新一份《施政報告》提及到「北部都會區」的願景，業界人士如何評價計劃？政府落實該計劃時，會遇到什麼難度或挑戰？計劃中哪個項目最能夠帶動樓市？另外，早前發展局局長黃偉綸表示，政府考慮在賣地條款加入最低單位面積，究竟面積要調高幾多才算合理？如果政策落實，對已落成的納米樓單位樓價的影響有多大？本集請到泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚，分享一下他的看法及建議。想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。