惠康全新概念超市「Wellcome Fresh」開幕！佔地5萬呎的新店，主打環球新鮮食品及嶄新購物體驗，設有23個特色主題專區，當中包括3大鮮活食材區域、首度引入的8大專區食街等，讓TOPick率先帶大家感受迎的購物體驗！
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惠康全新概念超市「Wellcome Fresh」開幕！佔地5萬呎的新店，主打環球新鮮食品及嶄新購物體驗，設有23個特色主題專區，當中包括3大鮮活食材區域、首度引入的8大專區食街等，讓TOPick率先帶大家感受迎的購物體驗！
今日 19:46
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【新店開張】5萬呎惠康全新超市Wellcome Fresh進駐西寶城 設8大食街+3大鮮活食材專區
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