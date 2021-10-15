【新店開張】5萬呎惠康全新超市Wellcome Fresh進駐西寶城　設8大食街+3大鮮活食材專區

專題影片

惠康全新概念超市「Wellcome Fresh」開幕！佔地5萬呎的新店，主打環球新鮮食品及嶄新購物體驗，設有23個特色主題專區，當中包括3大鮮活食材區域、首度引入的8大專區食街等，讓TOPick率先帶大家感受迎的購物體驗！

詳情:https://bit.ly/3p1mNPb