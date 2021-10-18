TOPick【#培育體壇Band1子女】免費分享會(第六集) ：香港滑板學院創辦人及主教練張恒達 Live Chat

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滑板以往在香港被視為街頭文化，但現在卻成為一項奧運正規項目。不過想成為滑板運動員，現時香港的配套是否足夠？小朋友最細可以幾歲開始學滑板？TOPick邀請了香港滑板學院創辦人及主教練，同時亦是港隊滑板代表張恒達（達達），為大家分享更多資訊。