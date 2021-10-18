乳腺癌是女性的頭號癌症，亦是本港十大癌症第三位，香港乳癌基金會創會人張淑儀上集在《TOPick診症室》為大家拆解不同乳房檢查準備性。張淑儀醫生今集就會講解如何治療乳癌，包括手術、化療、電療、服藥，或標靶針，均視乎腫瘤類型。
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乳腺癌是女性的頭號癌症，亦是本港十大癌症第三位，香港乳癌基金會創會人張淑儀上集在《TOPick診症室》為大家拆解不同乳房檢查準備性。張淑儀醫生今集就會講解如何治療乳癌，包括手術、化療、電療、服藥，或標靶針，均視乎腫瘤類型。
今日 22:00
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【TOPick診症室】17歲少女驚患乳癌揭高危因素 外科醫生解釋乳癌治療程序
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