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【TOPick診症室】17歲少女驚患乳癌揭高危因素　外科醫生解釋乳癌治療程序

乳腺癌是女性的頭號癌症，亦是本港十大癌症第三位，香港乳癌基金會創會人張淑儀上集在《TOPick診症室》為大家拆解不同乳房檢查準備性。張淑儀醫生今集就會講解如何治療乳癌，包括手術、化療、電療、服藥，或標靶針，均視乎腫瘤類型。

TOPick診症室
今日 22:00
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【TOPick診症室】17歲少女驚患乳癌揭高危因素　外科醫生解釋乳癌治療程序

乳腺癌是女性的頭號癌症，亦是本港十大癌症第三位，香港乳癌基金會創會人張淑儀上集在《TOPick診症室》為大家拆解不同乳房檢查準備性。張淑儀醫生今集就會講解如何治療乳癌，包括手術、化療、電療、服藥，或標靶針，均視乎腫瘤類型。

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【TOPick診症室】17歲少女驚患乳癌揭高危因素　外科醫生解釋乳癌治療程序
TOPick診症室
今日 22:00
【TOPick診症室】17歲少女驚患乳癌揭高危因素　外科醫生解釋乳癌治療程序
7:41
【TOPick診症室】每日12名女士患上乳癌　醫生拆解「微鈣化點」與「水囊」風險
TOPick診症室
22:00 2021/10/11
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【TOPick診症室】直腸癌常誤當痔瘡遲求醫　易忽視5大排便徵狀
TOPick診症室
22:00 2021/10/04
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【TOPick診症室】3大高危因素可致角膜穿孔 嚴重個案須角膜移植
TOPick診症室
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TOPick診症室
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【TOPick診症室】男士如廁2大習慣痔瘡惡化　醫生指用力不當可致流血劇痛
TOPick診症室
22:00 2021/09/06
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【TOPick診症室】小孩眼睛被鎅刀所傷險盲　眼科醫生拆解意外急救方法
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【TOPick診症室】兒童酒精入眼致角膜受損　醫生拆解3類常見兒童眼睛創傷
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【TOPick診症室】骨科醫生拆解運動創傷謬誤　 介紹3個良方急救扭傷及「篤魚蛋」
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【TOPick診症室】中年男士常腰痛以為休息不足　求醫後揭患晚期前列腺癌
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