【活得健康啲】退役五年腰患未癒享受殘奧會工作　蘇樺偉 ：盼香港運動員有更好成績

活得健康啲

蘇樺偉出生時黃疸病上腦，導致痙攣、腦痲痺及嚴重弱聽。他努力克服障礙，成為田徑運動員，並於殘奧取得多面金牌。退役後他在香港殘奧會工作，幫助同路人。最近其奮鬥故事改編成電影《媽媽的神奇小子》，喚起大眾對殘疾運動員的關注。但他希望市民能持續關注，並有更多人加入運動員的行列。

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蘇媽媽專訪： https://bit.ly/3DUjPzY

演員梁仲恆專訪：https://bit.ly/3FVJgDk