全球能源短缺，自9月以來，主要能源價格愈升愈有，天然氣價格屢創新高，國際油價重上80美元水平，新一輪能源危機漸已成形。全球能源危機、高通脹環境之下，投資商品有何因素要注意？未來會否有重大回調風險？在聯儲局部署收水加息下，投資黃金或白銀是否好選擇？《ET財智Talk》請來艾德證券期貨投資策略總監文錦輝，大談商品狂潮。
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全球能源短缺，自9月以來，主要能源價格愈升愈有，天然氣價格屢創新高，國際油價重上80美元水平，新一輪能源危機漸已成形。全球能源危機、高通脹環境之下，投資商品有何因素要注意？未來會否有重大回調風險？在聯儲局部署收水加息下，投資黃金或白銀是否好選擇？《ET財智Talk》請來艾德證券期貨投資策略總監文錦輝，大談商品狂潮。
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【ET財智Talk】全球能源危機 商品狂潮再起？ 文錦輝同你睇油價天然氣關鍵位
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