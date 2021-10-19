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贛鋒鋰業（01772）現價追入？留意呢個位

贛鋒鋰業 （01772） 早前跌穿140元，今早受大市氣氛帶動略為回升，現價可以追入？要留意咩價位？艾德證券期貨聯席董事陳政深於《ET開市直擊》為你分析，立即點擊收看／收聽。

今日 13:39
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贛鋒鋰業（01772）現價追入？留意呢個位

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