新一份施政報告2021中，政府邀請港鐵研究以現時位處香港教育大學運動中心用地為基礎，興建新的東鐵線科學園／白石角車站。白石角東部新盤逸瓏灣8剛在今年9月入伙，月租由1.65萬元起。
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新一份施政報告2021中，政府邀請港鐵研究以現時位處香港教育大學運動中心用地為基礎，興建新的東鐵線科學園／白石角車站。白石角東部新盤逸瓏灣8剛在今年9月入伙，月租由1.65萬元起。
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【2分鐘睇樓團】白石角逸瓏灣8近60個租盤 月租1.65萬元起
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