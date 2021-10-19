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收息股攻略　置富778 vs 領展823點揀？

疫情措施放緩增商場人流，對置富產業信（00778）領展房地產投資信（00823） 有利？想中長綫收息應如何選擇？艾德證券期貨聯席董事陳政深為你分析，立即點擊收看／收聽。

今日 19:00
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