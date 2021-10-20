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馬雲現身阿里巴巴9988曾急升近一成　科技股值搏率如何？

傳馬雲復出現身西班牙考察，阿里巴巴 （09988） 今早一度急升近一成，今日科技股能否撐起大市？大價科技股值搏率如何？獨立股評人唐牛為你評市論股/分析，立即點擊收看／收聽。

今日 12:15
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