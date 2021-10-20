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【潛力股精選】孫運喜：大家樂 （00341）

疫情放緩，食肆人流逐漸回升，餐飲股形勢有好轉跡象，iMoney主編孫運喜建議投資者可考慮買入大家樂 （00341） ，想了解詳細分析及買賣策略？立即點擊收看／收聽。

重溫《ET講股通》足本版： https：//inews.hket.com/article/3086199/

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00：00 - 港股今日市況速覽　阿里巴巴、騰訊跑贏大市

02：42 - 港股向好原因一：業績期帶動美股　標普連升4日

06：37 - 港股向好原因二：馬雲現身　阿里巴巴帶動新經濟板塊上升

07：31 - 新經濟股主宰後市　

08：56 - 股票分析：騰訊 （00700） 現增持信號？

10：53 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） 高位回軟？

12：08 - 股票分析：阿里健康 （00241） 有回軟壓力？

13：20 - 觀眾問股：酷派集團 （02369） 上望幾多？

15：02 - 觀眾問股：小米 （01810） 可重上26.8元？

18：15 - 觀眾問股：嘉泓物流 （02130） 8.3元有貨要沽嗎？看好中綫走勢？

21：40 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 走勢如何？上望價位？

23：46 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 、恒生銀行 （00011） 前景如何？建議買入價位？

27：42 - 觀眾問股：華電國際 （01071） 升穿3元可高追？有回吐壓力？

30：04 - 港股收市市況速報　恒指上升空間不大非高追好時機

32：12 - 股票推介：大家樂 （00341）

潛力股精選
今日 18:23
詳情
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【潛力股精選】孫運喜：大家樂 （00341）

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18：15 - 觀眾問股：嘉泓物流 （02130） 8.3元有貨要沽嗎？看好中綫走勢？

21：40 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 走勢如何？上望價位？

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27：42 - 觀眾問股：華電國際 （01071） 升穿3元可高追？有回吐壓力？

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