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【潛力股精選】梁耀康：中國移動（00941）

飽受監管、限電等多個不明朗陰霾籠罩，市場熱門板塊普遍波動反覆，有甚麼股票表現穩健兼值搏？獨立股評人梁耀康為投資者推介中國移動（00941），想知原因及詳細分析？立即點擊收看／收聽。

重溫《ET講股通》足本版: https://inews.hket.com/article/3087229/

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00:00 - 港股今日市況速覽

00:45 - 中國恒大（03333）復牌前景走勢　也談恒大物業（06666）

02:57 - 劉鶴發言消除內房板塊憂慮

04:08 - 內房股分析：融創中國（01918）值搏率較高可考慮

05:15 - 內房股分析：龍湖（00960）風險較低

06:44 - 內房股短綫策略

07:33 - 內險股分析：中國平安（02318）公布業績現反彈

09:08 - 內險股分析：中國太保（02601）可留意

11:22 - 恒指明顯轉好

11:58 - 股票分析：比亞迪（01211）有機會再乘Tesla帶動板塊上升

12:50 - 股票推介：中國移動（00941）

16:20 - 觀眾問股：騰訊（00700）可衝上513元？也談阿里巴巴（09988）

19:18 - 觀眾問股：澳能建設（01183）短綫策略

20:48 - 觀眾問股：天立教育（01773）前景點睇？

24:31 - 觀眾問股：創科實業（00669）中長綫睇好？

26:58 - 港股收市市況速報　短綫不用擔心

27:35 - 觀眾問股：兌吧（01753）買賣策略

  

潛力股精選
今日 17:15
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11:58 - 股票分析：比亞迪（01211）有機會再乘Tesla帶動板塊上升

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