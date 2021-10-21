【TOPick親子】18歲離開兒童之家住劏房半工讀　變女強人創業化身餅藝師報恩情

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90後女生文慧詩（Manci）身兼多職，是咖啡店老闆、藝術蛋糕品牌創辦人、YouTuber，又有房地產業務，追求多變的她跟小時候經歷有關，在兒童之家成長不受局限，離院後過獨立生活，嚐盡苦頭反學會堅強，不斷進修，喜歡挑戰。如今，Manci擔任義工幫助聖基道兒道之家的小朋友，「幫緊廿多年前的自己」！

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