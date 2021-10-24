將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【TOPick柴犬追星】林秀怡與男友成功上車　孝順女帶埋阿媽同住：他們滿足我夢想

林秀怡和電視台導演男友阿政在去年一起「上車」，二人一同購入屯門一個約500萬元的單位。林秀怡和阿政收樓後開始同居生活，向來孝順的秀怡因為想同時陪伴男友及媽媽，因此達成共識展開三人同居生活。

林秀怡夠孝順，阿政也夠體貼女友，二人齊齊接受TOPick專訪，大談二人相戀的點滴，並分享對情侶「帶埋阿媽」同居的想法。

全文即睇：https://bit.ly/3CjCiWF

髮型：kocher

場地：目木Muk Muk

記者：梁樂欣

TOPick柴犬追星
今日 22:00
詳情
×

【TOPick柴犬追星】林秀怡與男友成功上車　孝順女帶埋阿媽同住：他們滿足我夢想

林秀怡和電視台導演男友阿政在去年一起「上車」，二人一同購入屯門一個約500萬元的單位。林秀怡和阿政收樓後開始同居生活，向來孝順的秀怡因為想同時陪伴男友及媽媽，因此達成共識展開三人同居生活。

林秀怡夠孝順，阿政也夠體貼女友，二人齊齊接受TOPick專訪，大談二人相戀的點滴，並分享對情侶「帶埋阿媽」同居的想法。

全文即睇：https://bit.ly/3CjCiWF

髮型：kocher

場地：目木Muk Muk

記者：梁樂欣

播放中
4:56
【TOPick柴犬追星】林秀怡與男友成功上車　孝順女帶埋阿媽同住：他們滿足我夢想
TOPick柴犬追星
今日 22:00
【TOPick柴犬追星】林秀怡與男友成功上車　孝順女帶埋阿媽同住：他們滿足我夢想
5:25
【TOPick柴犬追星】楊潮凱為家庭把關　拒當怪獸家長主張讓孩子自由探索
TOPick柴犬追星
22:00 2021/10/17
【TOPick柴犬追星】楊潮凱為家庭把關　拒當怪獸家長主張讓孩子自由探索
5:06
【TOPick柴犬追星】冼靖峰棄正職入樂壇無悔追夢　鍾柔美未定去向：學業最重要
TOPick柴犬追星
22:00 2021/10/10
【TOPick柴犬追星】冼靖峰棄正職入樂壇無悔追夢　鍾柔美未定去向：學業最重要
7:45
【TOPick柴犬追星】Anson Lo重視人際溝通　彼此增加了解免矛盾
TOPick柴犬追星
22:00 2021/10/03
【TOPick柴犬追星】Anson Lo重視人際溝通　彼此增加了解免矛盾
5:37
【TOPick柴犬追星】MIRROR正副隊長年月累積兄弟情　Lokman+AK互相補位為成員把關
TOPick柴犬追星
22:00 2021/09/26
【TOPick柴犬追星】MIRROR正副隊長年月累積兄弟情　Lokman+AK互相補位為成員把關
6:44
【TOPick柴犬追星】麥美恩為送歡樂不介意演丑角　提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步
TOPick柴犬追星
22:00 2021/09/19
【TOPick柴犬追星】麥美恩為送歡樂不介意演丑角　提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步
5:17
【TOPick柴犬追星】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見
TOPick柴犬追星
22:00 2021/09/12
【TOPick柴犬追星】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見
7:33
【TOPick柴犬追星】ERROR談重要人和事　珍惜當下莫讓人生後悔
TOPick柴犬追星
22:00 2021/09/05
【TOPick柴犬追星】ERROR談重要人和事　珍惜當下莫讓人生後悔
5:38
【TOPick柴犬追星】七仙羽人氣急升不怕行家眼紅　七師傅：妒忌別人不如做好自己
TOPick柴犬追星
22:00 2021/08/29
【TOPick柴犬追星】七仙羽人氣急升不怕行家眼紅　七師傅：妒忌別人不如做好自己
5:43
【TOPick柴犬追星】193與JNY不在乎網絡攻擊　訴說香港組合追夢艱辛路
TOPick柴犬追星
22:00 2021/08/22
【TOPick柴犬追星】193與JNY不在乎網絡攻擊　訴說香港組合追夢艱辛路
3:57
【TOPick柴犬追星】呂爵安陳欣妍首度為動畫片配音　Edan想吃掉姜濤+阿Jer？
TOPick柴犬追星
22:00 2021/08/15
【TOPick柴犬追星】呂爵安陳欣妍首度為動畫片配音　Edan想吃掉姜濤+阿Jer？
5:07
【TOPick柴犬追星】小時候被孤立激發演技潛能　黃智雯：長大會發現是我人生的點滴
TOPick柴犬追星
22:00 2021/08/08
【TOPick柴犬追星】小時候被孤立激發演技潛能　黃智雯：長大會發現是我人生的點滴
3:35
【TOPick柴犬追星】林家棟邀謝賢復出證明寶刀未老　84歲四哥中氣足親揭養生之謎
TOPick柴犬追星
22:05 2021/08/01
【TOPick柴犬追星】林家棟邀謝賢復出證明寶刀未老　84歲四哥中氣足親揭養生之謎
5:01
【TOPick柴犬追星】Jer自認乖仔以新歌反思親情　柳應廷最感動媽媽每日整愛心早餐
TOPick柴犬追星
22:00 2021/07/25
【TOPick柴犬追星】Jer自認乖仔以新歌反思親情　柳應廷最感動媽媽每日整愛心早餐
4:38
【TOPick柴犬追星】鍾柔美姚焯菲結成好友　Yumi曾表示要與Chantel絕交？
TOPick柴犬追星
22:00 2021/07/18
【TOPick柴犬追星】鍾柔美姚焯菲結成好友　Yumi曾表示要與Chantel絕交？
5:29
【TOPick柴犬追星】Anson Lo睇「田田視覺」感尷尬　教主盧瀚霆感激神徒愛護
TOPick柴犬追星
22:00 2021/07/17
【TOPick柴犬追星】Anson Lo睇「田田視覺」感尷尬　教主盧瀚霆感激神徒愛護
2:44
【TOPick柴犬追星】林凱恩高齡愛犬不敵病魔離世　淚崩不忍分離：短期內不想再養第二次
TOPick柴犬追星
18:31 2021/07/16
【TOPick柴犬追星】林凱恩高齡愛犬不敵病魔離世　淚崩不忍分離：短期內不想再養第二次
6:17
【TOPick柴犬追星】黃耀英視太太愛犬如親人　李旻芳：動物是生命不是玩具
TOPick柴犬追星
22:00 2021/07/11
【TOPick柴犬追星】黃耀英視太太愛犬如親人　李旻芳：動物是生命不是玩具
4:48
【TOPick柴犬追星】陳豪讓孩子從失敗中學習　森美尊重子女意願
TOPick柴犬追星
22:00 2021/07/04
【TOPick柴犬追星】陳豪讓孩子從失敗中學習　森美尊重子女意願
5:27
【TOPick柴犬追星】韓馬利歷大病令夫妻感情昇華　杜燕歌學懂溝通：用愛化解矛盾
TOPick柴犬追星
22:00 2021/06/27
【TOPick柴犬追星】韓馬利歷大病令夫妻感情昇華　杜燕歌學懂溝通：用愛化解矛盾