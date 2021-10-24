【TOPick柴犬追星】林秀怡與男友成功上車　孝順女帶埋阿媽同住：他們滿足我夢想

TOPick柴犬追星

林秀怡和電視台導演男友阿政在去年一起「上車」，二人一同購入屯門一個約500萬元的單位。林秀怡和阿政收樓後開始同居生活，向來孝順的秀怡因為想同時陪伴男友及媽媽，因此達成共識展開三人同居生活。

林秀怡夠孝順，阿政也夠體貼女友，二人齊齊接受TOPick專訪，大談二人相戀的點滴，並分享對情侶「帶埋阿媽」同居的想法。

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髮型：kocher

場地：目木Muk Muk

記者：梁樂欣