將軍澳發展愈來愈成熟，特別是港鐵將軍澳站、坑口站等一帶都有不少大型購物商場，將軍澳南新樓樓下更有海濱長廊及小型商場，生活購物可以話要乜有乜，仲有唔少人氣商店，例如DON DON DONKI、壽司郎，連誠品知味都有，而港鐵康城站近年就開設大型康城商場，想知最新新盤海茵莊園好唔好住？由地產站帶大家睇下！
×
直播中
將軍澳發展愈來愈成熟，特別是港鐵將軍澳站、坑口站等一帶都有不少大型購物商場，將軍澳南新樓樓下更有海濱長廊及小型商場，生活購物可以話要乜有乜，仲有唔少人氣商店，例如DON DON DONKI、壽司郎，連誠品知味都有，而港鐵康城站近年就開設大型康城商場，想知最新新盤海茵莊園好唔好住？由地產站帶大家睇下！
今日 18:00
×
【新盤全面睇】海茵莊園攻細單位 康城站附近新選擇 感受商場+跨灣大橋優勢
0:49
12:00 2021/10/18
1:55
12:00 2021/10/11
0:59
12:00 2021/10/04
3:30
16:07 2021/09/30
3:40
13:15 2021/09/30
4:02
19:28 2021/09/29
1:13
12:00 2021/09/27
0:54
12:00 2021/09/20
0:27
12:00 2021/09/13
3:32
19:30 2021/09/09
3:12
18:45 2021/09/07
0:38
12:00 2021/09/06
2:03
12:00 2021/08/30
4:48
18:30 2021/08/26
1:14
17:22 2021/08/26
1:49
17:56 2021/08/24
3:43
19:30 2021/08/23
1:06
12:00 2021/08/23
2:45
12:00 2021/08/16