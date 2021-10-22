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【新盤全面睇】海茵莊園攻細單位 康城站附近新選擇 感受商場+跨灣大橋優勢

將軍澳發展愈來愈成熟，特別是港鐵將軍澳站、坑口站等一帶都有不少大型購物商場，將軍澳南新樓樓下更有海濱長廊及小型商場，生活購物可以話要乜有乜，仲有唔少人氣商店，例如DON DON DONKI、壽司郎，連誠品知味都有，而港鐵康城站近年就開設大型康城商場，想知最新新盤海茵莊園好唔好住？由地產站帶大家睇下！

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今日 18:00
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【新盤全面睇】海茵莊園攻細單位 康城站附近新選擇 感受商場+跨灣大橋優勢

將軍澳發展愈來愈成熟，特別是港鐵將軍澳站、坑口站等一帶都有不少大型購物商場，將軍澳南新樓樓下更有海濱長廊及小型商場，生活購物可以話要乜有乜，仲有唔少人氣商店，例如DON DON DONKI、壽司郎，連誠品知味都有，而港鐵康城站近年就開設大型康城商場，想知最新新盤海茵莊園好唔好住？由地產站帶大家睇下！

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【新盤全面睇】海茵莊園攻細單位 康城站附近新選擇 感受商場+跨灣大橋優勢
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