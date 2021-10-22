美國前總統特朗普宣布自行創立社交媒體平台「TRUTH Social」兼通過SPAC上市。暫未見社交平台真身，股價先行爆升。
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美國前總統特朗普宣布自行創立社交媒體平台「TRUTH Social」兼通過SPAC上市。暫未見社交平台真身，股價先行爆升。
今日 15:00
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【ET財經熱點1分鐘】特朗普創社交平台 兼SPAC上市 股價爆升4倍
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