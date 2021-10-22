將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【潛力股精選】梁耀康：中國聯塑（02128）

內房股連續兩日造好，中海外(00688）、碧桂園（02007）、融創（01918）、龍湖（00960）齊升，帶動內房相關股一同受惠，中國聯塑（02128）收市報升3%，獨立股評人梁耀康建議投資者可買入，立即點擊收看／收聽策略走勢分析。

#股票推介 #潛力股 #港股 #恒指 #中國聯塑2128 #內房相關股 #中海外688 #碧桂園2007 #融創1918 #龍湖960 #內房股 #內房股 #香港經濟日報 #ET講股通 #梁耀康

重溫《ET講股通》足本版：https://inews.hket.com/article/3088268

Time code

00:00 - 港股今日市況速覽　企穩二萬六

01:06 - 下周美國業績高峰期　注意個別股下跌

02:02 - 傳恒大可還部分債息推動大市氣氛

02:22 - Microsoft、Amazon下周公布業績　港股策略部署

03:29 - 資金流向內房板塊　要留意融創中國（01918）、龍湖（00960）

04:35 - 比亞迪（01211）破頂　新能源車股造好

05:14 - 手機設備股反彈　丘鈦科技（01478）升一成

05:53 - 手機設備股未到時機做中長綫部署　科技股宜買龍頭

07:53 - 股票分析：微盟集團（02013）有上升潛力可留意

09:04 - 股票分析：中國聯塑（02128）業績理想看好前景

12:24 - 股票分析：頤海國際（01579）形勢超海底撈（06862）

13:53 - 股票分析：赤子城科技（09911）有上升潛力可留意

15:34 - 港股部署策略：現時要「辣一辣」

16:54 - 觀眾問股：中芯國際（00981）可重上25元？

20:24 - 觀眾問股：快手（01024）形勢分析　不宜大注買入

23:22 - 觀眾問股：頤海國際（01579）短期轉勢機會弱

26:46 - 觀眾問股：中石化煉化工程（02386）中長綫不俗　寧可買油股

29:11 - 觀眾問股：安碩A50（02823）值搏率不高宜考慮分注買入

30:36 - 港股收市市況速報　下周美股業績高峰期料帶動大市氣氛

潛力股精選
今日 18:30
詳情
×

【潛力股精選】梁耀康：中國聯塑（02128）

內房股連續兩日造好，中海外(00688）、碧桂園（02007）、融創（01918）、龍湖（00960）齊升，帶動內房相關股一同受惠，中國聯塑（02128）收市報升3%，獨立股評人梁耀康建議投資者可買入，立即點擊收看／收聽策略走勢分析。

#股票推介 #潛力股 #港股 #恒指 #中國聯塑2128 #內房相關股 #中海外688 #碧桂園2007 #融創1918 #龍湖960 #內房股 #內房股 #香港經濟日報 #ET講股通 #梁耀康

重溫《ET講股通》足本版：https://inews.hket.com/article/3088268

Time code

00:00 - 港股今日市況速覽　企穩二萬六

01:06 - 下周美國業績高峰期　注意個別股下跌

02:02 - 傳恒大可還部分債息推動大市氣氛

02:22 - Microsoft、Amazon下周公布業績　港股策略部署

03:29 - 資金流向內房板塊　要留意融創中國（01918）、龍湖（00960）

04:35 - 比亞迪（01211）破頂　新能源車股造好

05:14 - 手機設備股反彈　丘鈦科技（01478）升一成

05:53 - 手機設備股未到時機做中長綫部署　科技股宜買龍頭

07:53 - 股票分析：微盟集團（02013）有上升潛力可留意

09:04 - 股票分析：中國聯塑（02128）業績理想看好前景

12:24 - 股票分析：頤海國際（01579）形勢超海底撈（06862）

13:53 - 股票分析：赤子城科技（09911）有上升潛力可留意

15:34 - 港股部署策略：現時要「辣一辣」

16:54 - 觀眾問股：中芯國際（00981）可重上25元？

20:24 - 觀眾問股：快手（01024）形勢分析　不宜大注買入

23:22 - 觀眾問股：頤海國際（01579）短期轉勢機會弱

26:46 - 觀眾問股：中石化煉化工程（02386）中長綫不俗　寧可買油股

29:11 - 觀眾問股：安碩A50（02823）值搏率不高宜考慮分注買入

30:36 - 港股收市市況速報　下周美股業績高峰期料帶動大市氣氛

播放中
3:35
【潛力股精選】梁耀康：中國聯塑（02128）
潛力股精選
今日 18:30
【潛力股精選】梁耀康：中國聯塑（02128）
1:30
【潛力股精選】李偉傑：安踏體育（02020）
潛力股精選
今日 16:15
【潛力股精選】李偉傑：安踏體育（02020）
3:25
【潛力股精選】梁耀康：中國移動（00941）
潛力股精選
17:15 2021/10/21
【潛力股精選】梁耀康：中國移動（00941）
2:38
【潛力股精選】孫運喜：大家樂 （00341）
潛力股精選
18:23 2021/10/20
【潛力股精選】孫運喜：大家樂 （00341）
0:55
【潛力股精選】伍禮賢：新創建 （00659）
潛力股精選
18:00 2021/10/20
【潛力股精選】伍禮賢：新創建 （00659）
3:54
【潛力股精選】孫運喜：上海實業（00363）
潛力股精選
18:00 2021/10/19
【潛力股精選】孫運喜：上海實業（00363）
0:57
【潛力股精選】李澤銘：中海外（00688）
潛力股精選
14:30 2021/10/19
【潛力股精選】李澤銘：中海外（00688）
2:25
【潛力股精選】李澤銘：中國東方教育 （00667）
潛力股精選
17:45 2021/10/18
【潛力股精選】李澤銘：中國東方教育 （00667）
1:16
【潛力股精選】李偉傑：港交所（00388）
潛力股精選
16:15 2021/10/15
【潛力股精選】李偉傑：港交所（00388）
3:10
【潛力股精選】孫運喜：中海物業 （02669）
潛力股精選
18:15 2021/10/12
【潛力股精選】孫運喜：中海物業 （02669）
1:06
【潛力股精選】張智威：光大環境（00257）
潛力股精選
17:15 2021/10/12
【潛力股精選】張智威：光大環境（00257）
2:39
【潛力股精選】李澤銘：中國電力（02380）
潛力股精選
16:00 2021/10/11
【潛力股精選】李澤銘：中國電力（02380）
1:30
【潛力股精選】李偉傑：港鐵（00066）
潛力股精選
17:00 2021/10/08
【潛力股精選】李偉傑：港鐵（00066）
2:56
【潛力股精選】股領袖：藥明生物（02269）
潛力股精選
16:00 2021/10/07
【潛力股精選】股領袖：藥明生物（02269）
3:23
【潛力股精選】孫運喜：北京控股（00392）
潛力股精選
17:45 2021/10/06
【潛力股精選】孫運喜：北京控股（00392）
4:23
【潛力股精選】孫運喜：第一太平（00142）
潛力股精選
17:00 2021/10/05
【潛力股精選】孫運喜：第一太平（00142）
1:30
【潛力股精選】張智威：港交所（00388）
潛力股精選
05:30 2021/10/05
【潛力股精選】張智威：港交所（00388）
2:50
【潛力股精選】李澤銘：馬鞍山鋼鐵（00323）
潛力股精選
14:00 2021/10/04
【潛力股精選】李澤銘：馬鞍山鋼鐵（00323）
1:52
【潛力股精選】「股領袖」：香港科技探索 （01137）
潛力股精選
17:00 2021/09/30
【潛力股精選】「股領袖」：香港科技探索 （01137）
2:55
【潛力股精選】孫運喜：達利食品（03799）
潛力股精選
17:30 2021/09/29
【潛力股精選】孫運喜：達利食品（03799）