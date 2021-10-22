【潛力股精選】梁耀康：中國聯塑（02128）

潛力股精選

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內房股連續兩日造好，中海外(00688）、碧桂園（02007）、融創（01918）、龍湖（00960）齊升，帶動內房相關股一同受惠，中國聯塑（02128）收市報升3%，獨立股評人梁耀康建議投資者可買入，立即點擊收看／收聽策略走勢分析。

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00:00 - 港股今日市況速覽 企穩二萬六

01:06 - 下周美國業績高峰期 注意個別股下跌

02:02 - 傳恒大可還部分債息推動大市氣氛

02:22 - Microsoft、Amazon下周公布業績 港股策略部署

03:29 - 資金流向內房板塊 要留意融創中國（01918）、龍湖（00960）

04:35 - 比亞迪（01211）破頂 新能源車股造好

05:14 - 手機設備股反彈 丘鈦科技（01478）升一成

05:53 - 手機設備股未到時機做中長綫部署 科技股宜買龍頭

07:53 - 股票分析：微盟集團（02013）有上升潛力可留意

09:04 - 股票分析：中國聯塑（02128）業績理想看好前景

12:24 - 股票分析：頤海國際（01579）形勢超海底撈（06862）

13:53 - 股票分析：赤子城科技（09911）有上升潛力可留意

15:34 - 港股部署策略：現時要「辣一辣」

16:54 - 觀眾問股：中芯國際（00981）可重上25元？

20:24 - 觀眾問股：快手（01024）形勢分析 不宜大注買入

23:22 - 觀眾問股：頤海國際（01579）短期轉勢機會弱

26:46 - 觀眾問股：中石化煉化工程（02386）中長綫不俗 寧可買油股

29:11 - 觀眾問股：安碩A50（02823）值搏率不高宜考慮分注買入

30:36 - 港股收市市況速報 下周美股業績高峰期料帶動大市氣氛