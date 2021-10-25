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【ET財經早點1分鐘】港股26000攻防 關注滙豐季績及房地產稅

恒指夜期上周五跌109點，退守26000關。

市場觀望滙豐 （00005） 今日中午公布業績，以及內地開徵房地產稅試點對股市的影響

滙豐今季績 料靠釋放撥備力撑

滙豐今日中午發布季度業績，綜合14間券商預測，滙豐第三季進一步釋放撥備，推動季度稅前溢利按年彈升23%至近38億美元，經調整稅前溢利則升13%。

市場估計今次未會宣派股息，但就有可能提早重啟新一輪股份回購計劃，規模或高達20億美元，利好股價走勢。

內地房地產稅試點 內房恐添壓

內地爭議超過10年的房地產稅改革終於啟動，全國人大常委會議決定，授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點工作，但未有包括試點城市及稅率等詳細的內容。

有中資券商估計，杭州、深圳、浙江及海南等人口增長較大壓力的地區或會成為首批試點。

房地產稅試點期限為5年，市場預期最快或於年底前試點開徵，內房股短期或會有壓力。

恒大地產轉型新能源車 10餘項目復工

恒大主席許家印在恒大集團復工復產專題會上宣布三大自救策略，並指10年內原則上不買地，銷售壓降到每年2000億元人民幣左右，以及完成由房地產向新能源汽車的產業轉型。

恒大微信公眾號指，恒大集團深圳公司10餘個項目的復工復產工作，正有序進行，全力以赴落實政府保交樓的要求。

ET財經早點1分鐘
今日 07:00
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【ET財經早點1分鐘】港股26000攻防 關注滙豐季績及房地產稅

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市場估計今次未會宣派股息，但就有可能提早重啟新一輪股份回購計劃，規模或高達20億美元，利好股價走勢。

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內地爭議超過10年的房地產稅改革終於啟動，全國人大常委會議決定，授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點工作，但未有包括試點城市及稅率等詳細的內容。

有中資券商估計，杭州、深圳、浙江及海南等人口增長較大壓力的地區或會成為首批試點。

房地產稅試點期限為5年，市場預期最快或於年底前試點開徵，內房股短期或會有壓力。

恒大地產轉型新能源車 10餘項目復工

恒大主席許家印在恒大集團復工復產專題會上宣布三大自救策略，並指10年內原則上不買地，銷售壓降到每年2000億元人民幣左右，以及完成由房地產向新能源汽車的產業轉型。

恒大微信公眾號指，恒大集團深圳公司10餘個項目的復工復產工作，正有序進行，全力以赴落實政府保交樓的要求。

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