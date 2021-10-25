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滙豐0005勢頭轉佳　現價可吸納？

滙豐 （00005） 今日公布業績，滙豐股價自9月中已累積不少升幅，滙豐股價勢頭是否轉佳？現價吸納仍可以嗎？富昌證券聯席董事譚朗蔚（Stevan）為你分析買賣策略。

今日 12:00
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滙豐0005勢頭轉佳　現價可吸納？

滙豐 （00005） 今日公布業績，滙豐股價自9月中已累積不少升幅，滙豐股價勢頭是否轉佳？現價吸納仍可以嗎？富昌證券聯席董事譚朗蔚（Stevan）為你分析買賣策略。