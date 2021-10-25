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比亞迪1211突破高位創新高　有貨可繼續「放紙鳶」

比亞迪 （01211） 股價今早再創新高，升逾3%高見305元，勢頭強勁。富昌證券聯席董事譚朗蔚（Stevan）建議有貨投資者可採取「放紙鳶」策略，立即收看／收聽買賣策略。

今日 12:15
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比亞迪1211突破高位創新高　有貨可繼續「放紙鳶」

比亞迪 （01211） 股價今早再創新高，升逾3%高見305元，勢頭強勁。富昌證券聯席董事譚朗蔚（Stevan）建議有貨投資者可採取「放紙鳶」策略，立即收看／收聽買賣策略。