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比亞迪1211 vs 吉利175買賣策略大不同　話你知點玩

同為汽車股，比亞迪 （01211） 及吉利 （00175） 在買賣策略上大不同，有何分別應該點玩？富昌證券聯席董事譚朗蔚（Stevan）話你知立即收看／收聽。

今日 12:30
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比亞迪1211 vs 吉利175買賣策略大不同　話你知點玩

同為汽車股，比亞迪 （01211） 及吉利 （00175） 在買賣策略上大不同，有何分別應該點玩？富昌證券聯席董事譚朗蔚（Stevan）話你知立即收看／收聽。