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恒大轉型策略怎解讀 力攻汽車真可扭轉頹勢？

中國恒大 （03333） 主席許家印表示，10年內實現由房地產業轉向新能源汽車產業轉型。是項「自救」策略，真能否恒大帶來轉機？宣昌證券聯席董事譚朗蔚（Stevan）為你分析，立即收看／收聽。

今日 13:15
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恒大轉型策略怎解讀 力攻汽車真可扭轉頹勢？

中國恒大 （03333） 主席許家印表示，10年內實現由房地產業轉向新能源汽車產業轉型。是項「自救」策略，真能否恒大帶來轉機？宣昌證券聯席董事譚朗蔚（Stevan）為你分析，立即收看／收聽。