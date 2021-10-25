將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【ET財智Talk】瑞銀集團特約：全方位掌握ESG投資增長機遇

隨着ESG（環境、社會和企業管治）進入全球金融市場的主流，投資者對ESG及可持續投資熱情有增無減。截至上半年，全球ESG基金的資產規模已達到2.2萬億美元。在各國積極實現碳中和的承諾、氣候風險日益受到關注的情況下，投資者應如何把握ESG相關的投資機會？瑞銀集團特約：《ET財智Talk》請來瑞銀財富管理投資總監辦公室可持續及影響力投資策略師蔡煒琳，為大家詳細分析ESG投資機遇。

ET財智Talk
直播
今日 19:50
詳情
×

【ET財智Talk】瑞銀集團特約：全方位掌握ESG投資增長機遇

隨着ESG（環境、社會和企業管治）進入全球金融市場的主流，投資者對ESG及可持續投資熱情有增無減。截至上半年，全球ESG基金的資產規模已達到2.2萬億美元。在各國積極實現碳中和的承諾、氣候風險日益受到關注的情況下，投資者應如何把握ESG相關的投資機會？瑞銀集團特約：《ET財智Talk》請來瑞銀財富管理投資總監辦公室可持續及影響力投資策略師蔡煒琳，為大家詳細分析ESG投資機遇。

播放中
【ET財智Talk】瑞銀集團特約：全方位掌握ESG投資增長機遇
ET財智Talk
今日 19:50
【ET財智Talk】瑞銀集團特約：全方位掌握ESG投資增長機遇
26:20
【ET財智Talk】全球能源危機　商品狂潮再起？ 文錦輝同你睇油價天然氣關鍵位
ET財智Talk
19:50 2021/10/18
【ET財智Talk】全球能源危機　商品狂潮再起？ 文錦輝同你睇油價天然氣關鍵位
27:14
【ET財智Talk】內房債務危機持續發酵　惠理葉浩華分析債市前景
ET財智Talk
19:50 2021/10/11
【ET財智Talk】內房債務危機持續發酵　惠理葉浩華分析債市前景
29:13
【ET財智Talk】港股第四季有望反彈？滙豐劉紹文教揀新舊經濟股
ET財智Talk
19:55 2021/10/04
【ET財智Talk】港股第四季有望反彈？滙豐劉紹文教揀新舊經濟股
27:29
【ET財智Talk】聯儲局或提前加息　美股仍有力再上？星展王良享教路第4季資產配置
ET財智Talk
20:00 2021/09/27
【ET財智Talk】聯儲局或提前加息　美股仍有力再上？星展王良享教路第4季資產配置
6:47
【ET財智Talk】新西蘭經濟增長強勁　新西蘭元可吸納？
ET財智Talk
20:00 2021/09/25
【ET財智Talk】新西蘭經濟增長強勁　新西蘭元可吸納？
5:12
【ET財智Talk】英國加息預期升溫　英鎊邊個水平可低吸？
ET財智Talk
20:00 2021/09/24
【ET財智Talk】英國加息預期升溫　英鎊邊個水平可低吸？
3:31
【ET財智Talk】歐央行加息遙無期　歐元弱勢未改？
ET財智Talk
20:00 2021/09/23
【ET財智Talk】歐央行加息遙無期　歐元弱勢未改？
4:20
【ET財智Talk】美元走強　美滙有望創今年新高？
ET財智Talk
20:00 2021/09/22
【ET財智Talk】美元走強　美滙有望創今年新高？
4:57
【ET財智Talk】聯儲局部署收水　美滙有望再試高位？
ET財智Talk
20:00 2021/09/21
【ET財智Talk】聯儲局部署收水　美滙有望再試高位？
29:08
【ET財智Talk】央行部署收水加息　邊隻外幣最值博？陳健豪為你分析下半年外滙走勢
ET財智Talk
20:00 2021/09/20
【ET財智Talk】央行部署收水加息　邊隻外幣最值博？陳健豪為你分析下半年外滙走勢
2:43
【ET財智Talk】道富環球投資管理特約：捕捉大中華機遇　ETF 1年回報達35%
ET財智Talk
20:00 2021/09/18
【ET財智Talk】道富環球投資管理特約：捕捉大中華機遇　ETF 1年回報達35%
3:40
【ET財智Talk】道富環球投資管理特約：分散投資風險　部署ETF捕捉機遇
ET財智Talk
20:00 2021/09/17
【ET財智Talk】道富環球投資管理特約：分散投資風險　部署ETF捕捉機遇
3:10
【ET財智Talk】道富環球投資管理特約：監管「有危有機」 中國股票估值吸引可吸納？
ET財智Talk
20:00 2021/09/16
【ET財智Talk】道富環球投資管理特約：監管「有危有機」 中國股票估值吸引可吸納？
3:21
【ET財智Talk】道富環球投資管理特約： 亞洲市場有望追落後？
ET財智Talk
20:00 2021/09/14
【ET財智Talk】道富環球投資管理特約： 亞洲市場有望追落後？
22:03
【ET財智Talk】道富環球投資管理特約：ETF捕捉大中華市場機遇
ET財智Talk
20:00 2021/09/13
【ET財智Talk】道富環球投資管理特約：ETF捕捉大中華市場機遇
5:51
【ET財智Talk】地產股估值吸引　派息穩定有優勢？
ET財智Talk
20:00 2021/09/11
【ET財智Talk】地產股估值吸引　派息穩定有優勢？
5:24
【ET財智Talk】租務市場與樓市差距大　未來走勢如何？
ET財智Talk
20:00 2021/09/10
【ET財智Talk】租務市場與樓市差距大　未來走勢如何？
5:41
【ET財智Talk】移民潮影響需求　會否衝擊樓市？
ET財智Talk
20:00 2021/09/09
【ET財智Talk】移民潮影響需求　會否衝擊樓市？
3:17
【ET財智Talk】加息步伐漸近 未阻樓市升勢？
ET財智Talk
20:00 2021/09/08
【ET財智Talk】加息步伐漸近 未阻樓市升勢？