【活得健康啲】失去摯友為人生最大傷痛　林二汶：我沒給自己傷心時限

活得健康啲

失去親人、朋友的傷痛，真的可隨時間消散？歌手林二汶出道近20年，她與盧凱彤（Ellen）組成「at17」，其後拆夥作個人發展。相伴18年，摯友離世，二汶坦言失去對方是人生最大的傷痛。悲傷就是悲傷，她從不裝作沒事，亦從不為傷心設時限，而是選擇接納自己的感受，並問「為何要逼自己不傷心呢？」一路走來，她坦誠面對生命中的甜酸苦辣。

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勿對失意的人說「不要不開心」：https://bit.ly/3B5ZshD