【2分鐘睇樓團】 2000萬豪裝以豪華遊艇為主題 半山複式豪宅以1.15億放售

2分鐘睇樓團

羅便臣道1號採單幢設計，樓齡超過40年，設有25個複式單位。今次地產站便帶大家走訪一個豪裝中低層單位，實用面積2,626平方呎，現正以1.15億元放售。單位業主為前港姐李明慧，以及其丈夫、已故教育家陳樹渠的兒子陳燿陽。他們買入單位後，花了大約2,000萬裝修。全屋以豪華遊艇為主題，令豪宅氣派盡現。而且單位沒有住過，所以裝修仍然簇新。