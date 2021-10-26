【「你」想裝修】年輕情侶花$55萬裝修愛巢！ 為465呎將軍澳中心改裝玻璃廚房化身文青風示範單位

「你」想裝修

以弧形線條連貫訂造傢俬與天花燈槽，原來效果不錯！設計師Buzz Yip為將軍澳中心465呎單位新造玻璃廚房外，同時以防火膠板訂造圓角及弧形傢俬呼應特色燈槽，配合古銅色不銹鋼包邊與藤織門效果，為文青情侶的新居帶來多重驚喜。